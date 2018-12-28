2019 yay burcu yıllık yorumu! Zeynep Turan'ın yorumu ile 2019'da yay burcu nasıl olacak?

2019 yılına hızlı bir giriş yapacaksınız. Bu yılı en çok içselleştiren burçlardan birisi siz olabilirsiniz. Şans gezegeni ve aynı zamanda yönetici gezegeniniz olan Jüpiter 2018 yılının son aylarından itibaren burcunuzda hareket etmeye başladı. Bu durum sizi 2019 yılının en şanslı burcu ilan ederken, farklı bir enerji içine girmenize de neden olacak. Bilincinizi yönlendirmeye çalışırken gündelik konulara diğer değişken burçlara göre çabuk adapte olacaksınız. Karmaşık, zorlayıcı düşüncelerden tamamen kurtulacaksınız. Duygularınızı kontrol etmek çok daha kolay olurken, sosyal ilişkilerinizi de yeniden dizayn edeceksiniz. Emin olamadığınız konularda kararlı olacak, adım atmaktan imtina etmeyeceksiniz. Hep bahsettiğim şans gezegeninin desteği size kendinizi çok daha iyi hissettirirken cesaretinizi toparlayamadığınız konularda da hız kazanacaksınız. Şanssızlık yakamı bir türlü bırakmadı dediğinizi duyar gibiyim. Bu meşhur repliği 2019'da bir kenara bırakmakla kalmayacak kendi şansınızı yaratırken çevrenizdeki kişilere de ilham olacaksınız. Unutulmaz bir yıla hazır olun.

KARİYER VE PARA

Belki de hayattaki en büyük korkunuz birilerine mecbur olmaktır. 2018 yılında kendiniz için çok aşamalar kat ettiniz. Bazı kararlarınızda ne kadar haklı olduğunuzu bu yıl tecrübe edeceksiniz. İç huzurunuzu yakalayamadığınız bir yılı geride bırakırken iş hayatınızda istediğiniz gibi gitmedi. Şimdi tüm bu sorunları çözme zamanı diyor gökyüzü. 2019 yılı size yol gösteren insanları tanıma fırsatı sunacak. Uzun süredir içinizi daraltan olumsuzluklardan uzaklaşıp, beraber yol alacağınız kişilerle tanışacaksınız. İş hayatınızda cesur kararlar almayı öğreten gökyüzü adeta sahneyi size bırakacak.

AŞK

2019 yılında aşkı tanımlayacaksınız. Bu yıl ilişkileri, sevgi alışverişini, aşkı çözeceksiniz. Bu konulardan kaynaklı memnuniyetsizliklerini toparlayacaksınız. 29 yılda bir burcunuzda misafir ettiğiniz Satürn, sizleri sıkı sınavlara tabi tuttu. Bu yüzden kendiniz dâhil çevrenizle ilgili dolu dolu bir 3 yıl yaşadınız. Atlatılması güç sorunların ardından bakmak artık sizin için çok daha kolay olacak. Satürn artık güven evinizde hareket ederken kimlere, nasıl sırtınızı dayayacağınızı iyi biliyorsunuz. Şans gezegeni Jüpiter'in geçmiş yıllarda açtığı yaraları kapatmanıza bir bir yardımcı olurken samimi diyaloglar duyacağınızın altını çiziyor.

Neler olacak derseniz;

1984-1998 yılları arasında doğmuş bir Yay burcuysanız, ilişkinizle ilgili son yıllarda planlar yapıyor ve evlilik gibi bir neticeye henüz ulaşmadıysanız, bu birlikteliği masaya yatırabilirsiniz.

Eğer ilişkilerle ilgili sorunlar yaşamış ve yeni ayrılmış bir Yay burcuysanız, aşka tövbe edeceğiniz günler şubat ve nisan aylarında olabilir. Ancak yılın başında ilişkiniz koptuysa bu aylarda yeni biri ile tanışabilirsiniz. Kısacası 2019' da büyük yeminleri bozacaksınız.

Venüs'ü, 2019 yılında burcunuzda iki kere misafir edeceksiniz. Bu durum ilişkiler adına size yeni bir süreci işaret edecek.

2019 yılında evlenmeyi planlayan bir Yay burcuysanız, düğün günü için çok detaylı bir araştırma yapmalısınız. 2019 yılında her gezegenin seyri farklı bir kapıyı aralamayı düşünüyor. Unutmayın küçük aksilikler size göre değil.

Ailenizdeki gençlerin üst üste evlilik kararı alacakları bir 2019 yazı geçirebilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 6 Mayıs – 15 Nisan – 17 Haziran – 16 Temmuz – 30 Ağustos – 22 Kasım – 12 Aralık