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siyasete göz kırptı

ABD'li aktris , BBC Today programında yayınlanan söyleşisinde, gelecekte siyasete atılabileceğinin sinyalini verdi

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 17:16
Angelina Jolie siyasete göz kırptı

Oyuncu Angelina Jolie, BBC Today programında yayınlanan söyleşisinde, gelecekte bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği yönündeki soruya, 20 yıl önce buna gülüp geçeceği ancak şimdi kendisine ihtiyaç duyulan yere gideceği yanıtını verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi de olan Angelina Jolie, Justin Webb ile söyleşinde siyaset, sosyal medya, cinsel taciz ve küresel göçmen krizi gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

''BUNU BANA 20 YIL ÖNCE SORSAYDINIZ GÜLERDİM''

ABD'li aktris, bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusu üzerine "Bunu bana 20 yıl önce sorsaydınız gülerdim. Her zaman söylediğim gibi bana nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya giderim" ifadesini kullandı.

İlginç biçimde hem hükümetlerle hem de ordularla çalışabildiğini ifade eden Angelina Jolie, "şimdilik" siyaset konusunda sessiz kalacağını sözlerine ekledi.

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Angelina Jolie siyasete göz kırptı
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