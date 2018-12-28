'Angelina Jolie ve Brad Pitt hakkında şoke eden iddia

Ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie hakkında birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Altı çocuklarının velayeti için uzun süre anlaşmazlık yaşayan Angelina Jolie ile Brad Pitt sonunda uzlaştı. İşte Brad Pitt ve Angelina Jolie hakkında ortaya atılan iddialar ve ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:25Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:27
Geçtiğimiz günlerde Vietnam'da bir yetimhaneden evlatlık aldığı oğlu Pax Thien'e Brad Pitt'in kendisini hiç istemediğini söylediği iddiaları ile gündeme gelen Angelina Jolie hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.