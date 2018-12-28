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' ve hakkında şoke eden iddia

Ünlü oyuncular ile hakkında birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Altı çocuklarının velayeti için uzun süre anlaşmazlık yaşayan Angelina Jolie ile Brad Pitt sonunda uzlaştı. İşte Brad Pitt ve Angelina Jolie hakkında ortaya atılan iddialar ve ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:27
'Angelina Jolie ve Brad Pitt hakkında şoke eden iddia

Geçtiğimiz günlerde Vietnam'da bir yetimhaneden evlatlık aldığı oğlu Pax Thien'e 'in kendisini hiç istemediğini söylediği iddiaları ile gündeme gelen hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

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'Angelina Jolie ve Brad Pitt hakkında şoke eden iddia
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