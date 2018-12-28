Günlük burç yorumları! Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Aralık Cuma 2018

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 28 Aralık Cuma burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ARALIK CUMA 2018

Koç: Sil artık gözyaşlarını ve yüreğini huzurlu kıl! Bugüne kadar seni kim kırdı, eleştirdi, mücadele içine soktuysa kazanmanın zaferini yaşayabilirsin. Kaybettiklerine üzülme zamanın geçti. Artık yeni bir hayatın var! Şimdi onunla ne yapacağını düşün. Hedeflerine yönelik taze adımlar atmak adına ideal bir süreçtesin.

Boğa: Bugün mümkünse kimse üstüne gelmesin! Son zamanlarda kızgın olduğun insanlara tepkini göstermeye adeta yer arayabilirsin. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, çalışanlarına karşı öfkeli bir tutum sergileyeceksin. Herkesin hayat mücadelesi verdiğini kendine hatırlatmanda fayda var. Kısa mesafeli bir iş seyahati için kolları sıvayabilirsin.

İkizler: Bunun zamanı gelmişti! Sergileyeceğin özgüven dikkatleri çekmene neden oluyor. Bu durum yeni anlaşmalara ve iş tekliflerine dönüşebilir. Hakkında iyi düşüncelere sahip olduğun insanlara yönelik bakış açın bugün değişebilir. Duygusal anlamda ilgi duyduğun insanın davranışları, ona karşı gerçekçi yaklaşımlarda bulunman gerektiğini sana fark ettirebilir.

Yengeç: İş değiştirmeye yönelik fikirlerini arttırabilecek gelişmelere son günlerde daha çok tanıklık ediyor olabilirsin. Fakat bugün özellikle birlikte çalıştığın insanların son zamanlardaki ekip çalışmasından uzak, anlayışsız tavırları ciddi kararlar alamana neden olacak. Özellikle kariyer hayatında sık sık bir arada olduğun iş arkadaşlarınla sosyal hayatında berabersen bazı sıkıntılı durumlar yaşaman söz konusu olabilir.

Aslan: Bugün hayatını diğer insanların hayatıyla kıyaslayıp, öz eleştiri yapabilirsin. Hangi noktaların hayatını zorlaştırdığını analiz etmen, içini rahatlatacak. İşinden memnun değilsen, biraz birikim yaptıktan sonra karar almak mantıklı gelecek. Gün içerisinde iletişim konusunda becerilerini ortaya koyacaksın. İnternet üzerinden biriyle tanışabilirsin.

Başak: Önceliklerini belirlemen gereken bir gün… Bugün detaylar kafanı karıştırabilir. Özellikle çalışma ortamında başkalarına yardım etmekten ziyade kendi sorumluluklarına odaklanmalısın. İşlerini son dakikaya bırakmaktan hoşlanmadığını çok iyi biliyorsun. İnsanların senin hakkında peşin hükümlü olmalarına bozulabilirsin. Yaşamına engel koyan kişilerden uzaklaşabileceksin.

Terazi: Maddi konularda daha dikkatli hareket etmen gereken bir gün. Son dakikada çıkan beklenmedik ödemeler bütçe planını bozabilir. Ticaret ve gayrimenkul adına 5 yıldızlı günlerdesin, hatırlatmakta fayda var. Emeklerinin fark edildiği ve karşılığını almaya başladığı bir süreçtesin. Son günlerde hayatına yeni insanlar girdiyse bugün o kişilerle bazı konularda uzlaşmazlık yaşayabilirsin.

Akrep: Fırsatlarla dolu bir gün seni bekliyor. İlişkinde ya da çalışma hayatında sana sıkıntı veren konularda, yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanabilir. Etrafındaki insanların sana daha çok destek olduğu bir gün. Liderliği kovalayan ya da pozisyon olarak yükselmeyi hedefleyen bir süreçte isen bu dönemde mütevazılığı bir kenarı bırakmalısın.

Yay: Etrafındaki insanları kontrol etme isteğinin arttığı bir gün. Onların davranışlarına bugün çok fazla anlam yükleyebilirsin. Maddi konularla ilgili planlarını bozacak gelişmeler yaşanabilir. Özellikle bir yerden para bekliyorsan, beklediğini alamayabilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Yay burcuysan, sevgilinin sorgulayan tavırları canını sıkabilir.

Oğlak: Etrafındaki insanlarla bir arada hareket etmekte, belli bir plana sadık kalmakta bugün biraz zorlanabilirsin. İşleri kendi bildiğin yoldan halletme isteği içerisindesin. Elektronik eşyaların bozulması seni yarı yolda bırakabilir. Eğer iş görüşmesinin sonucunu merak ediyorsan, telefon alabilirsin. Ya da bambaşka alanlara ilgi duymak, yurtdışında eğitim fırsatını düşünmek gibi fırsatlar gelişebilir.

Kova: İş hayatında bildiklerine yenilerini katmak için ideal bir gün. Üst düzey insanlarla bir araya gelme fırsatı ile karşılaşırsan, mutlaka değerlendirmeni tavsiye ederim. Yazılı ve sözlü olarak kendi güzel bir şekilde ifade edebilirsin. Çalışma ortamında sosyalleşebilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Kova burcuysan, değer verdiğin kişiyle romantik bir akşam yemeği yiyebilirsin.

Balık: Hafta sonuna girmeden önce bazı konulara yetişirken daha küçük meseleleri ertelemiş olduğunu ve aksattığını fark edebilirsin. Bugün rekabet duygun baskın olabilir. Rekabeti başkaları üzerinden değil kendi içinde yaratmalısın! Hedeflerine ulaşmak adına korkularından arınıyorsun. Niteliklerin çok, bunları yeniden harekete geçirmek için gerekli desteği bulabileceksin.