İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi! Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle...

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Kasım ayında boşanan ikiliden Şeyma Subaşı'nın yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açtı. Subaşı, Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takıldı. Dubaili bir iş adamıyla birliktelik yaşadığı öğrenilen Subaşı, sevgilisiyle samimi görüntüler verdi. İşte o fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 28.12.2018 17:10Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 17:10
Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Kasım ayında boşanan ikiliden Şeyma Subaşı'nın yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.