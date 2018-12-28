Selena Gomez'in şaşırtan görüntüsü...

Ünlü yıldız Selena Gomez'in yüzündeki değişiklik hayranlarını korkuttu. Gomez'in kullandığı ilaçlar sebebiyle göz ve yanaklarında oluşan şişlikler dikkat çekti. Genç şarkıcı Selena Gomez, Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
Giriş Tarihi: 28.12.2018 16:05Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 16:26
Bir arkadaşıyla açık havada yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Gomez'in yüzündeki değişiklik hayranlarını korkuttu. Selena Gomez'in yüzünde özellikle göz ve yanak bölgesindeki şişliklerin kullandığı ilaçların yan etkisi olabileceği iddia edildi.