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'in şaşırtan görüntüsü...

Ünlü yıldız 'in yüzündeki değişiklik hayranlarını korkuttu. Gomez'in kullandığı ilaçlar sebebiyle göz ve yanaklarında oluşan şişlikler dikkat çekti. Genç şarkıcı Selena Gomez, Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 16:26
Selena Gomez'in şaşırtan görüntüsü...

Bir arkadaşıyla açık havada yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Gomez'in yüzündeki değişiklik hayranlarını korkuttu. 'in yüzünde özellikle göz ve yanak bölgesindeki şişliklerin kullandığı ilaçların yan etkisi olabileceği iddia edildi.

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Selena Gomez'in şaşırtan görüntüsü...
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