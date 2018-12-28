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ve boşanıyor mu? Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

2016 yılında dünyaevine giren ile çiftinin aşkları doludizgin devam ediyor. Kobal, geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile romantik pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle birlikte paylaştı. Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yalanlamış oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:57
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

ile , 2016 yılında Cunda'da görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Ünlü çifti aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu
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