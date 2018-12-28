Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? Sinem Kobal'ın paylaşımı olay oldu

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Cunda'da görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Ünlü çifti aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.