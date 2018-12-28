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Yapımcıların uzlaşıp uzlaşamayacakları yarın belli oluyor

Günaydın’dan 1 aydır sinemalarda yapılan promosyonlu satışların sinemaseveri ve yapımcıyı rahatsız ettiğini yazdı. Hatta belgeleriyle ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:48
Yapımcıların uzlaşıp uzlaşamayacakları yarın belli oluyor

1- Yapımcıların 5 yıldır kişi başına 5 TL aldığını herhangi bir zam yapılmadığını söyledi.

2- Sinema sektörü bu 5 TLye zam yapılması için toplandı ancak toplantıya en büyük sinema zinciri Mars Group katılmadı. O saatlerde Mars yetkilileri Funda Karayel ile yemekteydi

3- Sinemacılar toplantıda istedikleri payı alamayacakları durumunda filmlerini vizyondan çekeceklerini açıkladı

4- Uzlaşma sağlanamaması durumunda Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Kara Komik Filmler'in yanı sıra Recep İvedik 6, Mucize 2: Aşk ve Çiçero gibi önemli yerli yapımlarda izleyicisi ile buluşamayacak.

5- Uzlaşmanın sonucunu yarınki toplantı sonrasında ortaya çıkacak

6- Sinemaseverlerin zorla mısır-kola satışı ve uzun reklamlarla ilgili isyanı, cevap buldu. Meclise yeni sinema yasa teklifi sunuldu.

7-Meclis'e sunulan yasa teklifiyle; film yapımcısından izinsiz promosyon satılamayacak. 10 dakikadan fazla reklam gösteren salonlara ceza kesilecek

8- Film öncesi gösterilecek reklam süresi 10 dakika olacak, reklam süresine uyulmadığı takdirde sinema salonu başına 50 bin TL ceza kesilecek.

9- Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek.

10-Yasa kabul edildiğinde sinema salonları yapımcılardan izinsiz promosyon yapamayacak.

Yarın uzlaşma sağlanamazsa eğer filmler vizyona girmeyecek, yasa kabul edildiğinde ise yapımcılar sinema salonlarına promosyon izin vermeyecek gibi gözüküyor.

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Yapımcıların uzlaşıp uzlaşamayacakları yarın belli oluyor
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