Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'dan korkutan haber. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.

İşte o açıklama:

Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir.