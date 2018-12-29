Günlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi | Twitburc Zeynep Turan ile günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 29 Aralık Cumartesi burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ARALIK CUMARTESİ 2018

Koç: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Hayatında sorun teşkil eden konulara odaklandığın bir gün. Özellikle yaşam alanında yapmayı planladığın düzenlemeler konusunda etrafındaki insanlardan yardım alabilirsin. Kalabalıklara karıştığın bir gündesin! Şimdiye kadar görmediğin yerlerde dolaşmak sevdiklerine hediyeler almak sana iyi gelecek.

Boğa: Bugün hareketli ve çabuk tepki gösteren insanlarla vakit geçirebilirsin. Çevrendeki bazı insanların çılgın tekliflerine karşı koymakta zorlanabilirsin. Bu yüzden 'asla yapmam' dediğin bir eylemi gerçekleştirebilirsin. Risk almak için başka bir günü tercih etmek senin için daha sağlıklı olabilir. Geçmişine kafa yormamak için de ideal bir döngü başlıyor.