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ile yorumları Cumartesi yayınlandı. olarak da tanınan Zeynep Turan, bugün burç yorumları konusunda yine önemli noktalara değindi. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz bugün size ne diyor? İşte, Zeynep Turan ile 29 Aralık Cumartesi 2018 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık !

Giriş Tarihi: 29.12.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 09:50
Günlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi | Twitburc Zeynep Turan ile günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 29 Aralık Cumartesi burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ARALIK CUMARTESİ 2018

Koç: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Hayatında sorun teşkil eden konulara odaklandığın bir gün. Özellikle yaşam alanında yapmayı planladığın düzenlemeler konusunda etrafındaki insanlardan yardım alabilirsin. Kalabalıklara karıştığın bir gündesin! Şimdiye kadar görmediğin yerlerde dolaşmak sevdiklerine hediyeler almak sana iyi gelecek.

Boğa: Bugün hareketli ve çabuk tepki gösteren insanlarla vakit geçirebilirsin. Çevrendeki bazı insanların çılgın tekliflerine karşı koymakta zorlanabilirsin. Bu yüzden 'asla yapmam' dediğin bir eylemi gerçekleştirebilirsin. Risk almak için başka bir günü tercih etmek senin için daha sağlıklı olabilir. Geçmişine kafa yormamak için de ideal bir döngü başlıyor.

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Günlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi | Twitburc Zeynep Turan ile günlük burç yorumları
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