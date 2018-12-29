Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim merak edilenleri yanıtladı…
Oyuncu Ümit Erdim'in geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlendi hostes eşi Seda Erdim, merak edilen soruları Instagram sayfasında yayınladı. Mayıs ayında kızı Ses'i dünyaya getiren Seda Erdim, hamilelik sürecini de anlattı. İşte Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim’in açıklamaları…
Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:00Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 15:01
Oyunculukla hiç alakam yok. Kabin memuruydum, diğer bir deyişle hostes... Hosteslik çok güzel, insana çok katkısı olan bir meslek. Gecesi gündüzü yok doğru ama düzensizliğin içinde düzeni olan bir meslek...