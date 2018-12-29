Haberler > Günaydın Haberleri > Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim merak edilenleri yanıtladı…

Oyuncu ’in eşi Seda Erdim merak edilenleri yanıtladı…

Oyuncu 'in geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlendi hostes eşi Seda Erdim, merak edilen soruları Instagram sayfasında yayınladı. Mayıs ayında kızı Ses'i dünyaya getiren Seda Erdim, hamilelik sürecini de anlattı. İşte Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim’in açıklamaları…

Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 15:01
Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim merak edilenleri yanıtladı…

Oyunculukla hiç alakam yok. Kabin memuruydum, diğer bir deyişle hostes... Hosteslik çok güzel, insana çok katkısı olan bir meslek. Gecesi gündüzü yok doğru ama düzensizliğin içinde düzeni olan bir meslek...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim merak edilenleri yanıtladı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN