Ziynet Sali’nin ‘Sanane Be’si bugün yayında

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ZiynetSali, bestesi ve düzenlemesi Romanyalı DJ ve müzik prodüktörü Costi'ye ait olan 'Sanane Be' şarkısını görücüye çıkardı. Sali, yeni şarkısı için şöyle konuştu: "2018'de yalandan, dolandan, hasetten, gıybetten illallah diyenlere ithaf ettiğim şarkı için kağıdı kalemi elime aldım, 'Sanane Be' ortaya çıktı. '2019 mottomuz bu olsun' dedim ve şarkıyı yayınlamaya karar verdim." Şarkının Mert Özkan yönetmenliğinde çekilen klibinde DJ kabinine geçip mekanı coşturan Sali, dans pistinde de kurtlarını döken taçlı bir kraliçeyi canlandırdı.