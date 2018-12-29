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’nin ‘Sanane Be’si bugün yayında

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Ziynet Sali’nin ‘Sanane Be’si bugün yayında
Ziynet Sali, bestesi ve düzenlemesi Romanyalı DJ ve müzik prodüktörü Costi'ye ait olan 'Sanane Be' şarkısını görücüye çıkardı. Sali, yeni şarkısı için şöyle konuştu: "2018'de yalandan, dolandan, hasetten, gıybetten illallah diyenlere ithaf ettiğim şarkı için kağıdı kalemi elime aldım, 'Sanane Be' ortaya çıktı. '2019 mottomuz bu olsun' dedim ve şarkıyı yayınlamaya karar verdim." Şarkının Mert Özkan yönetmenliğinde çekilen klibinde DJ kabinine geçip mekanı coşturan Sali, dans pistinde de kurtlarını döken taçlı bir kraliçeyi canlandırdı.
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Ziynet Sali’nin ‘Sanane Be’si bugün yayında
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