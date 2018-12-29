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Yeni yıl daveti

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Yeni yıl daveti
Yılın Bankacısı Hakan Ateş onuruna önceki akşam Gentleman Dergisi organizasyonuyla, Lion Dimoand ve Azimut sponsorluğunda özel bir davet gerçekleştirildi. The Ritz Carlton'da gerçekleşen bu özel gecede, her iki lüks markanın son trendleri ve koleksiyonlarının tanıtımı yapıldı. 50 seçkin misafirin katıldığı bu çok özel davette Cavit Çağlar, Aclan Acar, Fikret Orman, Fatih Terim, Mustafa Süzer, Ali Sabancı, Ahmet Nazif Zorlu gibi iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Hakan Ateş'in konuşma yaptığı ve dostlarıyla ilgili anılarını paylaştığı dakikaların ardından konuklar, dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı lezzetlerin tadına vardı.
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Yeni yıl daveti
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