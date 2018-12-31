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ile yılın son gününe özel yorumları Pazartesi yayınlandı. olarak da tanınan Zeynep Turan, bugün burç yorumları konusunda yine önemli noktalara değindi. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz bugün size ne diyor? İşte, Zeynep Turan ile 31 Aralık Pazartesi 2018 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık !

Giriş Tarihi: 31.12.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 13:18
Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi | Twitburc Zeynep Turan ile günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 31 Aralık Pazartesi burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 ARALIK PAZARTESİ 2018

Koç: Bugün yılın son günü ve sen gelecek planlarını çoktan yaptın. "Bu yıl istediğim gibi gitmedi" diyen bir Koç burcuysan, yeni başlangıçlar için harekete geçeceğin bir dönem başlıyor senin için. Çalışan bir Koç burcuysan, hiç beklemediğin kişiden iş teklifi alabilirsin. Yeni yılın senin için kolları sıvadığını fark edeceksin.

Boğa: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Belirsizlik seni bir hayli sınadı. Zorluklar bitsin artık demekten de yoruldun. Bugün seni ikilemde bırakan meseleleri masaya yatırabilir ve çözebilirsin. Eğer uzun zamandır iş hayatından dertliysen artık başka fırsatları değerlendirmen gerektiğini fark ediyorsun.

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Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi | Twitburc Zeynep Turan ile günlük burç yorumları
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