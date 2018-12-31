Haberler > Günaydın Haberleri > Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık aşka geldi!

'nin eşi aşka geldi!

Evliliklerinde ciddi bir kriz atlatan ve eşi 'tan 'aşk paylaşımı' geldi. Küçükbalçık'ın romantik paylaşıma Kibariye'den yanıt gecikmedi. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık fotoğraflarını ''Aşkların en güzeli bu be'' notuyla paylaştı. 20 yıllık evli çiftin geçen yıl boşanacağı iddia edilmişti.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:48
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık aşka geldi!

'nin eşi fotoğraflarını ''Aşkların en güzeli bu be'' notuyla paylaştı. 20 yıllık evli çiftin geçen yıl boşanacağı iddia edilmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık aşka geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN