Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık aşka geldi!

Evliliklerinde ciddi bir kriz atlatan Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'tan 'aşk paylaşımı' geldi. Küçükbalçık'ın romantik paylaşıma Kibariye'den yanıt gecikmedi. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık fotoğraflarını ''Aşkların en güzeli bu be'' notuyla paylaştı. 20 yıllık evli çiftin geçen yıl boşanacağı iddia edilmişti.
Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:40Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:48
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık fotoğraflarını ''Aşkların en güzeli bu be'' notuyla paylaştı. 20 yıllık evli çiftin geçen yıl boşanacağı iddia edilmişti.