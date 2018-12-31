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Ünlü şarkıcı : Chloe'den daha önemli dertlerim var

, önceki akşam yılın son konseri için sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Maslak'ta bir hastanede yoğun bakımda yatmakta olan kardeşi Serkan Ortaç için üzgün olduğunu söyledi. Eşi Chloe Loughnan için, "Yeni yılda beraber olamayacağız ancak yeni yıldan hemen sonra dönecek. Şu sıralar daha önemli dertler var" şeklinde konuşarak hastanede yoğun bakımda yatmakta olan kardeşi Serkan Ortaç için üzgün olduğunu dile getirdi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 14:37
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe'den daha önemli dertlerim var

önceki akşam yılın son konserini Watergarden'da verdi.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe'den daha önemli dertlerim var
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