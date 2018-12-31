Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe'den daha önemli dertlerim var
Serdar Ortaç, önceki akşam yılın son konseri için sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Maslak'ta bir hastanede yoğun bakımda yatmakta olan kardeşi Serkan Ortaç için üzgün olduğunu söyledi. Eşi Chloe Loughnan için, "Yeni yılda beraber olamayacağız ancak yeni yıldan hemen sonra dönecek. Şu sıralar daha önemli dertler var" şeklinde konuşarak hastanede yoğun bakımda yatmakta olan kardeşi Serkan Ortaç için üzgün olduğunu dile getirdi.