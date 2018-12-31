Yılbaşına şampiyon kadınlar damga vuracak

Çocuklar için yarışacaklar

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, yılbaşı özel bölümüyle ekranda. Programda bu akşam; Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları yarışacak. Kazanacakları ödülleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacaklar.



CUMHURİYET TARİHİNİN YÜZME BRANŞINDA İLK KADIN AVRUPA ŞAMPIYONU

SÜMEYYE BOYACI



DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ KICK BOKS'ÇU VE BOKSÖR

SABRİYE ŞENGÜL



DÜNYA İKİNCİSİ, AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ

YASEMİN ADAR



GRAND SLAM TURNUVALARINA KATILAN İLK MİLLİ TENİSÇİ

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY

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