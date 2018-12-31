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Yılbaşına şampiyon kadınlar damga vuracak

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Yılbaşına şampiyon kadınlar damga vuracak

Çocuklar için yarışacaklar
Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, yılbaşı özel bölümüyle ekranda. Programda bu akşam; Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları yarışacak. Kazanacakları ödülleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacaklar.

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Yılbaşına şampiyon kadınlar damga vuracak
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