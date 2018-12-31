Yılbaşına şampiyon kadınlar damga vuracak

Çocuklar için yarışacaklar
Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, yılbaşı özel bölümüyle ekranda. Programda bu akşam; Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları yarışacak. Kazanacakları ödülleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacaklar.
CUMHURİYET TARİHİNİN YÜZME BRANŞINDA İLK KADIN AVRUPA ŞAMPIYONU
SÜMEYYE BOYACI
DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ KICK BOKS'ÇU VE BOKSÖR
SABRİYE ŞENGÜL
DÜNYA İKİNCİSİ, AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ
YASEMİN ADAR
GRAND SLAM TURNUVALARINA KATILAN İLK MİLLİ TENİSÇİ
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY