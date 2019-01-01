Günlük burç yorumları 1 Ocak Salı 2019 | Twitburc Zeynep Turan ile yeni yılın ilk günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile yeni yılın ilk günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 1 Ocak Salı burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 OCAK 2019 SALI

KOÇ: Mücadele gezegeni Mars, bugün burcuna geçiyor. Yeni yılın ilk günü senin için oldukça ilginç başlayacak. Enerjinin değiştiğini fark edecek, aldığın kararları uygulamak için acele edeceksin. Özellikle bugünün sana özel sürprizleri oldukça şaşırmana neden olacak. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan geçmiş bir ilişki bugün seni bulabilir.

BOĞA: Evdeki hesabın çarşıya uymadığı, o yüzden yeni hesapların yapıldığı bir seneyi geride bırakırken yılın ilk gününden değişimini hissedeceksin. Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor. Eğer ailesi ile yaşayan bir Boğa burcuysan beklemediğin konularda ailenden göreceğin destek umutlarına yenilerini ekleyecek.