2019 sağlık huzur barış yılı olsun!

BUGÜN NELER OLDU

Orhan Gencebay, yılbaşı gecesi görevde olan polislerle sohbet etti.Hande Yener, yeni yıla Yeşilköy WOW İstanbul Hotel'de merhaba dedi.Gaziantep Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşan Bülent Ersoy, şarkılarını özel hazırlanan tahtında söyledi.Funda Arar, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser verdi. Arar, Songül Sarpbaş imzalı kıyafetiyle beğeni topladı.Arda-Aslıhan Turan çifti, oğullarıyla birlikte Kartalkaya Kaya Palazzo'da tatil yaptı.ATV ekranının sevilen ismi Esra Erol, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesi ailesiyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ne gidip dua etti.56'ncı yaşgününü sahnede kutlayan Sayan, annesi Ayşe Hanım'ın elini öptü.Seda Sayan, Günay'daki programında Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kostüm giydi.Gülben Ergen, 2019'a Kıbrıs'ta girdi.Merve Özbey, Gece Nakkaştepe'de sahneye çıktı.Kıbrıs Les Ambassadeur'da sahneye çıkan Serkan Kaya, huzur ve sağlık diledi.Deniz Seki Kıbrıs Arkın Palm Beach'teydi.Aleyna Tilki, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amsterdam'daydı.Behzat Gerçeker ve ENBE Sueno Hotel'deydiKıbrıs'ta konser veren Gülşen, baştan ayağa kırmızılar içindeydi.Nilüfer, yeni yılı Grand Pasha Girne'de karşıladı.2019'da anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ve karnındaki oğluyla fotoğraf paylaştı.Linet, dev orkestrasıyla Golden Tulip Lefkoşa'da konser verdi. Yonca Lodi, Florya Crowne Plaza'da, Fatih Ürek ise Girne Rocks Hotel'deydi.Emel Sayın'a, Kaya Artemis sahnesinde Selçuk Tekay eşlik etti.Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimlerden Gökçe Kırgız, Merit Royal Premium'da konukları coşturdu.Bengü, Afyon Akrones Hotel'deydi.Ebru Gündeş Cratos'taydı.Koray Avcı Kıbrıs Kaya Palazzo'ydı.