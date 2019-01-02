Günlük burç yorumları 2 Ocak 2019 Çarşamba | Twitburc Zeynep Turan ile günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile yeni yılın ikinci gününe özel günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 2 Ocak Çarşamba burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Astrogündem; Akla kara ortaya çıkmaya başlıyor. Güneş-Satürn kavuşumu; 2019'un hiç de sıradan geçmeyeceğini gösterirken 22 Şubat 2015'te taşınan Süleyman Şah Türbesini gündeme getirirken, bugünden sonra tüm dini yapıları konuşacağımızı da vurguluyor. Ülkemiz adına yerel seçimler gündemini korurken, siyasi isimlerin birbiri ile yarışına ünlü isimlerin de katıldığına şahit olabiliriz. Yılın ilk Güneş Tutulmasına son 4 gün!

KOÇ: Bugün gözler üzerinde. Çevrendeki kişilerin dikkatini çekebilirsin. Yani eğer hoşlandığın biri ya da sevgilin varsa bugün onun için süslenmek hiç te fena olmaz. Eğer benim gönlüm boş diyorsan bugün arkadaşlarınla eğlenceli bir programa dahil olmak için ideal bir gün. Maddi harcamaların konusunda aşırıya kaçmamanı özellikle tavsiye ederim.

BOĞA: Bugün bulunduğun ortamlarda sağduyulu davranabilir, çeki düzen verebilirsin. Bugünün gizli kahramanı sensin diyebilirim. Bir arkadaşını içinden çıkamadığı bir konuda akıl verebilir, teselli edebilirsin. Beslenme konusunda benimsediğin rutini bozmana sebep olabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsin.