Sinema krizine Kültür ve Turizm Bakanlığı el attı

Sinema yapımcılarının çektikleri filmler, dağıtım şirketleri aracılığıyla, salonlarda gösterime giriyor. Salonlarda izleyici ile buluşan filmlerin gişe rakamlarını, işletmeciler gün içinde excel tablosu olarak, film dağıtımı yapan şirketlere gönderiyor. Dağıtım şirketleri, Türkiye'nin birçok noktasından gelen verileri birleştirerek yapımcıya izlenme sayısı hakkında bilgileri iletiyor. Son zamanlarda yapımcılar ile dağıtım şirketleri arasında "şeffaflık" ve "promosyon bilet" anlaşmazlığı ortaya çıktı. Yapımcılar gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor, ayrıca verilerin ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor.