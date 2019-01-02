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Sinema krizine Kültür ve Bakanlığı el attı

Sinema salonlarında yaşanan, sinemaseverlere zorla mısır kola satışı yapılmasını ve uzun reklam gösterimi problemini ilk olarak GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel yazısında kaleme almıştı. Funda Karayel'in yazısıyla ortaya çıkan ve GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı sinema krizine Kültür ve Bakanlığı el attı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülecek olan “Sinema Kanun Teklifi”nin yasalaşması halinde yapımcılar ile sinema salonu arasındaki şeffaflık ve ‘promosyon uygulaması’ sorunu çözülecek... İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 2.1.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 14:28
Sinema krizine Kültür ve Turizm Bakanlığı el attı

Sinema yapımcılarının çektikleri filmler, dağıtım şirketleri aracılığıyla, salonlarda gösterime giriyor. Salonlarda izleyici ile buluşan filmlerin gişe rakamlarını, işletmeciler gün içinde excel tablosu olarak, film dağıtımı yapan şirketlere gönderiyor. Dağıtım şirketleri, Türkiye'nin birçok noktasından gelen verileri birleştirerek yapımcıya izlenme sayısı hakkında bilgileri iletiyor. Son zamanlarda yapımcılar ile dağıtım şirketleri arasında "şeffaflık" ve "promosyon bilet" anlaşmazlığı ortaya çıktı. Yapımcılar gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor, ayrıca verilerin ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor.

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Sinema krizine Kültür ve Turizm Bakanlığı el attı
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