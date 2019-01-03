Aslı Zen'den şoke eden itiraf: "Eşim beni artık eğlenceli değilsin deyip terk etti"

İşte Aslı Zen'in çok konulacak açıklamalarından satır başları…

Eşimin gideli 10 – 12 gün oldu. Benim size gösterdiğim 15 saniyelik videolarla karakter analizi yapamazsınız. Ben eşim ya da yanımdaki insanların en mutlu, en komik anlarını paylaşıyorum. Orada gördüğünüz her şey gerçek değil. Bana kızıyorlar 'neden gül gibi adamı bıraktın?' Ben bırakmadım. O kaçtı. 'Ben yapamayacağım, sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' dedi. Ve gitti. Her şey güzeldi, Mayra ve ben güzel bir projeymişiz onun için. Bunu fark edince onu sıkıştırdım ve o kaçtı.