Çinli fenomenden Kapadokya’da sürpriz evlilik teklifi

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Yunus Emre Enstitüsü'nün Çin'in en büyük sosyal medya platformu Yidian ile birlikte Çin'de yürüttüğü 'Türkiye'ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var' video projesini kazananların Türkiye turu, Kapadokya gezisiyle son buldu. En çok görmeyi hayal ettikleri yerleri gezen Çinli sosyal medya kullanıcılarının Kapadokya gezisi eğlenceli anlara sahne oldu. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde birlikteliklerini evliliğe taşımak isteyen Çinli sosyal medya fenomenleri Feng Binquan, sevgilisi Chen Jinting'e sürprizler eşliğinde evlilik teklif etti.Teklifin çok özel olması ve unutulmayacak bir anıya dönüşmesi için sevgilisinin en çok görmek istediği Kapadokya'yı seçen Feng Binquan, 'Sonsuza kadar seni seveceğim' yazılı bir afiş ve çiçek buketiyle romantik bir atmosferde teklifini yaptı. 'Evet' yanıtıyla birbirine sarılan çift, ardından kalp şeklinde hazırlanan pastayı kesti.