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’nın kalbinde Türk resepsıyonu

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Londra’nın kalbinde Türk resepsıyonu
PEKER Holding'in yeni yıl resepsiyonu, Londra gayrimenkul ve finans piyasasını bir araya getirdi. Peker Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker'in evsahipliğinde, Londra'nın en ünlü özel kulüplerinden The Arts Club'da gerçekleşen etkinliğe, Peker Holding'in iş ortakları, paydaşları, kamu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Organizasyon kapsamında kısa bir konuşma yapan Ayşegül Peker, Türkiye'deki tecrübelerini 6 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini ve ilk projelerini Londra'da hayata geçirdiklerini belirtirken, Londra'nın kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi.
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Londra’nın kalbinde Türk resepsıyonu
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