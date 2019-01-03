Phuket’te talihsiz olaylar zinciri

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, geçtiğimiz günlerde 'Sinsirella' albümünün hit parçası 'Yok Artık' için Tayland Phuket'te kamera karşısına geçti. Coşkun'un egzotik ortamda çekilen yeni klibi, dün müzikseverlerle buluştu.Klibin çekimleri sırasında ise film senaryolarını aratmayacak olaylar yaşandı.Çekimin ilk günü rolü gereği okyanusun ortasında tek başına kalan Coşkun, küçük bir kaza geçirdi.Aniden çıkan bir dalga Coşkun'un kulağına vurunca ünlü şarkıcı bir süre işitme kaybı yaşadı. Talihsiz olaylar zinciri, çekimin ikinci günü de ünlü sanatçının yakasını bırakmadı.Coşkun ve ekibi, bu kez de okyanusta tekneyle fırtınanın ortasında kaldı. Ekip, yerli halkın yardımıyla dalgalardan kurtuldu.