Yapımcılar ve sinema işletmecileri arasında gerginlik devam ediyor

Yayınladığı basın açıklamasıyla Mars Group'un sözleşmeye uymadığını ve 4 seans gösterilmesi gereken filmin 2 seans gösterildiğini belirten Yapımcı ve Yönetmen Talip Karamahmutoğlu, bu durumun düzeltilmemesi halinde son filmi 'Müsaadenizle Büyükler' filmini vizyondan çekeceğini duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Karamahmutoğlu, "Mars Group ile görüşmeler devam ediyor, hatayı kabul ediyorlar. Salon sayısını çoğaltıp durumu iyileştireceğiz dediler. Takip etmesek durumdan haberimiz bile olmayacak. Salonları takip ettirdim, fotoğraflarını çektim, her hareketi belgeledim" diye konuştu.

"EŞİT ŞARTLARDA YARIŞAMIYORUZ"

Koşulların eşit şartlar altında uygulanmadığını ifade eden Karamahmutoğlu, "Filmin vizyona ilk girdiği gün bütün seanslarda verileceğine dair sözleşme olmasına rağmen filmi 10.30 ve 12.45 saatlerinde gösterdiler. Sonra da bizim film yerine Aquaman filmini koydular ve eşit şartlarda yarışma hakkımızı elimizden aldılar. Bizim filmimiz bir öğrenci filmi, sabahın 10.30'unda kim gider? Zaten böyle bir şey yapmaya hakları yok" açıklamalarında bulundu.

"SİNEMAYI AYAKTA TUTAN YERLİ FİLMLERDİR"

Ortalama yüzde 70 yerli, yüzde 30 yabancı film izleniyor. Ancak çok büyük yabancı filmler geldiğinde oranlar yüzde 60'a 40 oluyor. Türkiye'de sinemayı ayakta tutan yerli filmlerdir ama durum böyle olmasına rağmen en çok ezilen de yine yerli filmler oluyor. İngiltere'de veya Fransa'da ise bu durum yüzde 30'a 70'tir. Mesela Almanya'da yerli film izleme oranı yüzde 20'dir. Yüzde 80'i yabancı filmler oluşturur" dedi.