Yılbaşı bitti herkes evine

BUGÜN NELER OLDU

Cemıyetin tanınmış isimleri Neslihan Sabancı ve Feryal Gülman, yeni yıla Monako'da girdi. İkili, Monako dönüşü havaalanında objektiflere takıldı.ÜNLÜ sanatçı Alişan, yeni yılda Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Hamileliğinin son günlerinde olan eşi Buse Varol'un uçağa binememesi nedeniyle yeni yıla tek başına giren şarkıcı, konser sonrası hemen Türkiye'ye dönerek soluğu eşinin yanında aldı. Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Alişan, yeğenleri ile poz verdi.ZEYNEP Yılmaz, kızları Yasemin ve Leyla ile 2019'u Dubai'de karşıladı. Keyifli bir yılbaşı tatili geçiren Yılmaz ve kızları, havaalanında objektiflere böyle poz verdi.15 YILLIK eşi Taner Kucuroğlu'ndan geçtiğimiz yıllarda boşandıktan sonra hayatında kimse olmayan Ayşe Kucuroğlu, aşk orucunu bozdu. Kucuroğlu, önceki akşam Yunan sevgilisi ile çıktıkları yeni yıl tatili dönüşü havaalanında görüntülendi. 2019'a Yunanistan'da arkadaşlarıyla birlikte girdiklerini belirten çift, taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu. ¦ Evren ABDULLAHOĞLU