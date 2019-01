Sinemanın gizli silahi: Müzik!

BUGÜN NELER OLDU

Müzik, eğlence dünyasının temel taşıdır. Öyle ki, sinemadan TV dünyasına, tiyatrodan gece hayatına kadar her yerde 'belirleyici' ögedir. Son birkaç yılda sinema dünyasının müzikten nasıl faydalandığı fark ettiniz mi? Milyonluk gişelere imza atan filmlerin artık ortak bir noktası var; müziği sadece bir yan ürün değil, pazarlama faaliyetlerinin merkezinde kullanıyorlar. Buyurun, konuyu beraber inceleyelim... Son yılların rekortmen seri filmlerinden biriyle başlayalım: 'Düğün Dernek'. Ne yaptılar? 'Yumurtanın Sarısı', 'Entarisi Dım Dım Yar' gibi DNA'mızda bulunan ezgileri alıp filme yerleştirdiler. Hatta bununla da kalmayıp bu şarkıları kliplendirip filmin PR stratejisini bunun üzerine kurdular. Bakınız Ata Demirer filmlerine... 'Eyyvah Eyvah' filmlerindeki 'Bu Fasulye 7.5 lira', bu süreçte bir marş haline geldi. Son filmi 'Hedefim Sensin'de de benzer bir formül kullanıldı. 'Bahçe Duvarından Aştım' film için okundu, hatta film vizyona girmeden şarkı ile PR başlatıldı. Cem Yılmaz, 'Arif V 216'da Türkiye'nin üç büyük yıldızı Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'ın hit şarkılarıyla destekledi harika filmini. 'Şımarık', 'Araba' gibi Türkiye'nin pop tarihine damga vurmuş milyonların sevdiği şarkılara yer verildi filmde. Genç neslin başarılı iki ismi İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da aynı yolu izledi. 'Yol Arkadaşım'da Harun Kolçak'ın 90'ları kasıp kavuran şarkısı 'Vermem Seni Ellere'yi kullanarak izleyici yelpazelerini genişletirken, serinin ikinci filmi 'Yol Arkadaşım 2'de ise yeni 90'larım enerji yüklü 'Yaradana Yalvartma' ile aynı formülü uyguladılar. Günün sonunda olay şu… Eskiden filmlerde yer alan şarkılar patlardı, şimdi patlamış şarkılar filmlerde yer alıyor. Eminim 2019'da da bu örnekler çoğalacak.Türkiye'nin en iyi seslerinden biri Cem Adrian… Bilmem dinleme fırsatı buldunuz mu 'Sen Gel Diyorsun'u, yani 'Öf Öf'ü… Türküyü her dinlediğimde "Öf!" diyorum… Türküyle ilgili bir de not aktarayım size: Eserin sahibi halk ozanı Ali Kızıltuğ. 1944'te Sivas Divriği'de dünyaya gelmiş. 1969'da 'Asrı Gurbet Harap Etmiş Köyümü' plağını çıkarmış. Ustanın 103 plak ve 87 albümü yayınlanmış. 2160 eseri bulunan ozanın 150'den fazla eserini diğer sanatçılar seslendirmiş. Aşık Veysel Şatıroğlu ve Aşık Mahzuni Şerif, onu en çok etkileyen aşıklarmış. Kızıltuğ, 13 Aralık 2017 tarihinde vefat etti ama Adrian eserini yorumlayarak onu ölümsüzleştirdi.Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmi hâlâ gündemdeyken, Müslüm Gürses ile Sezen Aksu'nun birlikte seslendirdiği 'Sebahat Abla' şarkısını bir dinleyin derim. "Hiç ikisi bir arada olur mu?" demeyin. Bir aşk şarkısı, iki devin ağzından ancak bu kadar keyif verir. Bakalım bu ölümsüz şarkı sizi hangi duygulara sürükleyecek?Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde Enrique Iglesias ile düet yapacakları şarkıyı kaydettiklerini, önümüzdeki günlerde de klibini çekeceklerini açıkladı. Türkçe ve İspanyolca karışık Latin şarkı, aklıma Sertab Erener'in 2008'de Ricky Martin ile 'Private Emotion'a yaptığı düeti getirdi. Sertab- Ricky ikilisi ortak şarkı okudu ama hiç bir araya gelmedi. İkilinin kayıtları farklı stüdyolarda yapılmış, klipler ise ayrı çekilip birleştirilmişti. Hani diyorum; acaba bizim Ece, Iglesias ile bir araya gelecek mi yoksa uzaktan uzağa teknolojik bir düet mi olacak bu?1-Gülşen-'Bir İhtimal Biliyorum'2-Hande Ünsal- 'Seni Sever miydim?'3-Simge- 'Öpücem'4-Merve Özbey-'Vuracak'5- Emrah Karaduman feat Derya Uluğ- 'Sürgün Aşkımız' Haftanın en çok dinlenen ilk beş eseri radyolarda çalınma sayısına ve isteklere göre oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasında Gülşen'in şarkısı da, müziği gibi fena güzel…