Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 6 Ocak Pazar günlük borç yorumu

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile yeni yılın ikinci gününe özel günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 6 Ocak Pazar burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 6 OCAK 2019 PAZAR

Astrogündem; Yılın ilk Güneş Tutulması Oğlak burcunda meydana gelirken ülkemiz için çok özel bir dönem başlıyor. Türkiye, ABD ve İran için özel bir dönem başlıyor. Dünyanın gündemine bugünden itibaren Türkiye yön verebilir. Türkiye'nin her köşesinden tarih çıkmaya büyük bir hızla devam edecek.

KOÇ: Haftanın son gününü yeni bir gündemle kapatıyoruz. Bugün toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Güneş Tutulması önümüzdeki günlerde hırsını körüklerken yalnızca kendini düşünmene de sebep olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, birlikte olduğun kişi tarafından bencillikle suçlanabilirsin.

BOĞA: Bugün toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşirken aile içinde kimin sözünün geçtiğini göz önüne serecektir. Büyüklerinden bazı konularda uyarı alabilir; yaşam alanında ve düzeninde birtakım değişiklikler yapabilirsin. Bunun yanı sıra aile bireyleri arasında küçük sağlık sorunları yaşanabilir. Ev içerisindeki tadilat işlerini başka bir güne ertelemeni öneririm.

İKİZLER: Bugünden itibaren ikili ilişkilerde daha mantık yürüterek kendini karşı tarafa ispat etmek için çabalayacağın bir sürece girebilirsin. Çünkü bugün toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Haftanın son günü ve yılın ilk Güneş Tutulması! Aslında bu döngü genel anlamda hayata dair daha cesur kararlar almanı sağlayacak.

YENGEÇ: Bugün karşıt burcun olan toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Mevsim kış ama sen evde değil dışarda sevdiklerinle zaman geçirmek isteyeceksin. Yılın ilk Güneş Tutulması seni alışkanlıklarına, sevdiklerine, rutinine karşı daha sahiplenici kılıyor. Ayrıca harcamalarında aşırılığa kaçmayı tetikleyecek gökyüzü etkisi, lüks tüketim konusunda savurganlık yapmana neden olabilir.

ASLAN: Bugün toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Güneş Tutulması sana güç, cesaret verirken; kendinle hesaplaşmana da neden olacak. Yolunu tekrardan çizmek için eline bir kalem tutuşturan gezegenler, bir yandan da geçtiğimiz aylara atıfta bulunuyor. Eğer sorunlar havada kaldıysa ve cevapsız sorular çoğaldıysa, bu tutulma iyi ya da kötü bu duruma bir son verecektir.

BAŞAK: Bugün senin de grubun olan toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Maddi olarak kazandıklarınla değil, ruhen kazandıklarınla meşgul olacağın bir sürece hazır mısın? Yılın ilk Güneş Tutulması bilinçaltını harekete geçirecek. Bulunduğun mevkiden, konumdan rahatsız olabilir; daha iyisine ulaşmak için yoğun bir istek duyabilirsin.

TERAZİ: Sadece başkalarını değil, kendini de eleştirdiğin bir Güneş Tutulmasına hazır mısın? Bugün gerçekleşecek Güneş Tutulması süresinde hobilerine yönelmen ve kalabalıklardan sıyrılman güzel bir fikir olabilir. Başkalarının hayatını mercek altına alarak, onların mutluluklarını biraz olsun kıskanman ve kendine örnek alman da mümkün… Gözlem gücün ve sezgilerin artarken, hangi konularda eksik olduğunu keşfedebilirsin.

AKREP: Kariyerinle ilgili radikal kararlar almak, riskli işlere girmek istiyorsan sıkı dur! Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması "haydi harekete geç!" diyebilir. Beklemediğin bir yerden gelen iş teklifi, iş yerindeki değişimler (iş arkadaşlarının, yöneticilerinin değişimi…) ve geleceğini düşünerek aldığın kararlar ön planda. Fakat bir yandan da gezegenler sabit fikirlilik verecek. Önüne gelen fırsatları hiç düşünmeden elinin tersiyle itmen bile mümkün…

YAY: Özel yaşamının sıradanlaştığını düşünüyorsan, bugün gerçekleşen Güneş Tutulması ile bu durumu toparlamak adına bir şeyler yapabilirsin. Yılın ilk Güneş Tutulması seyahat, yurt dışı yolculukları, eğitim, dini ve felsefi konuları da ön plana taşırken önümüzdeki günlerde çevreni genişletmek ve farklı ortamlara dahil olmak isteyecek; uzak yerlere seyahat planları yapacaksın. Fakat akrabalarınla ilgili yaşanacak problemler planlarını ertelemene sebep olabilir, dikkat!

OĞLAK: Bugün burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Canını acıtan insanlara ikinci bir şans vermek, senin lügatında yok, bunu iyi biliyorsun. Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması paranı paylaştığın insanlarla anlaşmazlık yaşayabileceğine, ortaklarınla ise ciddi konuşmalar yapabileceğine işaret ediyor. Egosal baskılardan kaçmak yerine, üstüne gitmeyi tercih edersen; sonuçlarına sen değil karşı taraf katlanacak.

KOVA: Bugün gerçekleşen Güneş Tutulması özellikle evli ve uzun süreli ilişkisi olan Kova burçlarını yakından ilgilendiriyor. Bugünlerde aile içinde özel hayatın ihlal edildiğini ve herkesin olaylara dâhil olduğunu düşünebilirsin. Duygusal açıdan hassas olduğun bu dönemde alıngan ve sitemkâr bir yapıya bürünmen oldukça kolay… Bu yüzden biraz daha dikkatli olman da fayda var.

BALIK: Haftanın son gününde yepyeni bir gündemle kapanışı yapıyoruz. Yılın ilk Güneş Tutulması gerçekleşirken odak noktanı yalnızca kendine çevireceksin. Önemli kararlar almaktan çekinmeyeceğin bugün uzun süredir irtibatta olmadığın kişilerle tekrar iletişim kurmak isteyebilirsin. Eğer ilişkisi olmayan bir Balık burcuysan eski sevgilin ya da eşinle tekrar barışman söz konusu olabilir.