Pekkan’dan jüri üyeliğine yeşil ışık

BUGÜN NELER OLDU

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam ENBE Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker'le Etiler'de yemek yedi. Pekkan, Gerçeker'le yemekte yeni albümüyle ilgili bir görüşme yaptıklarını, stüdyo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Pekkan, geçtiğimiz günlerde DMC ile 20 yıllık albüm sözleşmesi yaptığını hatırlatan gazetecilere, "20 yıl yetmez, 500 yıl olsun" diyerek kahkaha attı. Süperstar, "Bu yıl sizi TV'de görebilecek miyiz, mesela jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, da "İçinize mi doğuyor acaba? Evet, bu yıl böyle bir şey olabilir" yanıtını verdi.