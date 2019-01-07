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Pekkan’dan jüri üyeliğine yeşil ışık

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019
Pekkan’dan jüri üyeliğine yeşil ışık
Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam ENBE Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker'le Etiler'de yemek yedi. Pekkan, Gerçeker'le yemekte yeni albümüyle ilgili bir görüşme yaptıklarını, stüdyo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Pekkan, geçtiğimiz günlerde DMC ile 20 yıllık albüm sözleşmesi yaptığını hatırlatan gazetecilere, "20 yıl yetmez, 500 yıl olsun" diyerek kahkaha attı. Süperstar, "Bu yıl sizi TV'de görebilecek miyiz, mesela jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, da "İçinize mi doğuyor acaba? Evet, bu yıl böyle bir şey olabilir" yanıtını verdi.
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Pekkan’dan jüri üyeliğine yeşil ışık
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