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Ünlü oyuncu donör olacak

, 'ne giderek kök hücreyle bir hastaya donör olmak istediğini söyledi

Giriş Tarihi: 7.1.2019 15:29
Ünlü oyuncu Ezgi Mola donör olacak

Ezgi Mola, donör olabilmek için Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan verecek. Instagram'da açıklama yapan oyuncu, "Bu tip sağlık sorunları bizim başımıza gelmeden, böyle bir adım atabiliriz. Belki kanım uyar ve bir can kurtarırım. Ya da siz de olabilirsiniz. Böyle farkındalık yaratıp adım atalım. Korkulacak bir şey yok, sadece kan veriyorsunuz" diye konuştu.

'VAZGEÇMEMELİSİNİZ'

Takipçilerinden de yardım isteyen Ezgi Mola, "Birilerine iyi gelmek, bize de kendimizi güzel hissettirmez mi? Onların sağlığına kavuşması ve hayatını kurtarmak için adım atmak, kendimizi biraz daha işe yarar gibi hissederiz. Başvuru yapanların üçte ikisi vazgeçiyormuş. Hastayı yarı yolda bırakmamak için vazgeçmemelisiniz" şeklinde konuştu.

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola donör olacak
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