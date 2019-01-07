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'nun yeni imajı şoke etti

yeni imajıyla şoke etti... Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Maslak'taki bir mekandaydı. Arkadaşlarıyla geldiği mekanda Zehra’ya sevgilisi eşlik etti. Saçlarını boyattığı ve imaj değişikliğine gittiği görülen Zehra Çilingiroğlu, “Küçük bir değişiklik yaptım. Bir süre böyle kalacağım” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:44
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı şoke etti

Sevgilisi ve arkadaş grubuyla bir mekana gelen Çilingiroğlu, yeni imajıyla dikkat çekti.

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Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı şoke etti
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