Zeynep Turan ile günlük burç yorumu! 7 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 7 Ocak Pazartesi burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 7 OCAK 2019 PAZARTESİ

Astrogündem; iklimin şaşırtıcı değişimini bugünden sonra tüm dünyada gözlemleneceğiz. Güneş-Chiron açısı moda ve tekstil sektörünü gündeme getirirken, bilinmeyenler de artık su yüzüne çıkabilir. Aynı zamanda bugün, 2018 yılının Eylül ayından bu yana hayatımızı değiştiren Uranüs, Koç burcunda düz seyrine giriyor. Hayatımızdan çıkardığımız herkesi tek tek gözden geçiriyoruz. Aşk gezegeni Venüs ise değişken Yay burcunda. Eğlence anlayışımız ve sosyal ilişkilerimiz değişiyor. İlişkilere ahenk geliyor.

KOÇ: Aşk gezegeni Venüs, bugün itibari ile burç değiştiriyor ve ateş burcunda hareket etmeye başlıyor. Henüz haftanın ilk gününde beklenmedik bazı olaylar seni yaşam alanında, çalışma ortamında hatta günlük rutininde dahi değişiklik yapmaya itebilir.

BOĞA: Bugün paylaşımcı yapının ve enerjinin birlikte hareket etmesiyle, kariyerinde yükselişe geçebilirsin. Sosyal ilişkilerinde ise insanlara tekrar tekrar açıklamalarda bulunduğun bir gün olacak. Unutma, kimi zaman ne istediğini anlamak zor oluyor.

İKİZLER: Aşk gezegeni Venüs, bugün itibari ile burç değiştiriyor ve karşıt burcunda hareket etmeye başlıyor. Bugün aksilik lafını iş hayatında tecrübe etmen gerekiyor. Bazen sende yanlış yapabilirsin! Çocukların varsa, onlara dair önemli kararlar alabilirsin. Yeni bir okul ya da kurs arayışına girebilirsin.

YENGEÇ: Söylediklerine alınganlık gösteren isimler seni bugün bir hayli şaşırtabilir. Aile bireyleri arasında evle ilgili yapılması planlananlar tartışma konusu olabilir, bu konuşmalara sen de dâhil olabilirsin, bilgine! Sevgilisi olan Yengeç burçları bugün sevdikleri insanın yeni taraflarını keşfedebilir.

ASLAN: Seni hiç sakin bir gün beklemiyor! Bugün iş ve eğitim hayatında, yeni projelerle ön plana çıkmak istediğin bir gün. Hırsın ve cesaretinle bunu gerçekleştirebilirsin. Kendine olan inancın tam fakat rakiplerini hafife almamanı tavsiye ederim. Seninle aynı fikirde olmayan eşinle fikir ayrılığına düşebilirsin.

BAŞAK: Son dönemde etrafında problem yaşadığın insanlarla arandaki meseleler gün içerisinde kaygılanmana sebep olabilir. Bu ruh halin içe dönmene sebep olmasın. Gökyüzü, iletişim kurmanın sana verimli geri dönüşleri olabileceğini vurguluyor. Her ne olursa olsun, düşüncelerine sahip çıkmalısın.

TERAZİ: Canını sıkan meselelerin üstüne iyice geldiği bir hafta sonunun ardından haftaya gergin bir başlangıç yapabilirsin. Bugün canın hiçbir şeyle uğraşmak istemeyebilir. Annenle bazı konularda anlaşmazlık yaşıyor olabilirsin ama bir yandan da onun haklı olduğu noktaları da fark edebilirsin. Bugün en temel ilgi alanın aşk konuları olacak.

AKREP: Bugün belirsizliğe toleransın olmadığını bilmeyen kalmıyor! İş ve eğitim hayatında ön plana çıkmak istediğin bir gün. İş hayatındaki hırsın seni başarıya doğru götürüyor. Eğer çalışıyor ve iki iş arasında kaldıysan, bunu bugün masaya yatırabilir ve çözebilirsin. Kariyer hayatını istediğin gibi şekillendirmek isteyeceksin.

YAY: Aşk gezegeni Venüs, bugün itibari ile burç değiştiriyor ve artık burcunda hareket etmeye başlıyor. Bugün kalabalıklar, işler üstüne geliyormuş gibi hissedebilirsin. Özellikle bugün çalışma ortamında verilen görevlere ve direktiflere sadık kalmakta zorlanabilirsin. Bu yüzden eğer yapabiliyorsan kendine daha hafif bir program yapmanı tavsiye ederim.

OĞLAK: Duruşunla ve tavırlarınla dikkat çekebileceğin bir gün… İş yerinde değişiklikler meydana gelirken, işten ayrılan ya da işten ayrılmak zorunda kalan iş arkadaşların olabilir. Bu durum kaygılanmana neden olurken, kendinle ilgili olumlu haberleri de alacaksın. İçin rahat olsun.

KOVA: Hiçbir şeyin uzun bir süre boyunca sorun olarak kalmasına kolay kolay göz yumacak biri değilsin. İş hayatında yenilikçi yapın dikkat çekebilir. Kazancın da çalışma azminden kaynaklanan tempon iyi sonuçlar almana yardımcı oluyor. Bu yaptığın birikimi değerlendirmek isteyebilirsin.

BALIK: Aşk gezegeni Venüs, bugün itibari ile burç değiştiriyor ve ateş burcunda hareket etmeye başlıyor. Aklına takılan meseleler bugün herhangi bir iş yaparken odaklanmana engel olabilir. Bu yüzden çevrendeki insanlarla birlikte hareket etmek isteyeceksin.