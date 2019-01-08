‘Aşıkken Sherlock Holmes gibi oluyorum'

BUGÜN NELER OLDU

Yeni albümü 'Aşk Acısı'nı geçtiğimiz günlerde çıkaran Lerzan Mutlu, katıldığı bir televizyon programında söylediği aşk hakkındaki cümleleriyle sosyal medyada gündem yarattı. Ekranda "Aşk o kadar fazla şey hissettiriyor ki, iki işi aynı anda yapamıyorum, işime çok fazla konsantre olamıyorum" diyen Mutlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir aşk sonsuz değildir. Bir gün evlenirsem, o adam benim ayaklarımı gerçekten yerden kesmeyi başarmış biri olacaktır. Ben Kova burcuyum ve evlilik düşünen biri değilim. Biraz çılgın, biraz takipçi; Sherlock Holmes gibiyim... Aşık olunca biraz külyutmaz, biraz kendine zarar veren biri oluyorum."