Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Aşıkken Sherlock Holmes gibi oluyorum'

‘Aşıkken gibi oluyorum'

Giriş Tarihi: 8.1.2019
‘Aşıkken Sherlock Holmes gibi oluyorum'
Yeni albümü 'Aşk Acısı'nı geçtiğimiz günlerde çıkaran Lerzan Mutlu, katıldığı bir televizyon programında söylediği aşk hakkındaki cümleleriyle sosyal medyada gündem yarattı. Ekranda "Aşk o kadar fazla şey hissettiriyor ki, iki işi aynı anda yapamıyorum, işime çok fazla konsantre olamıyorum" diyen Mutlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir aşk sonsuz değildir. Bir gün evlenirsem, o adam benim ayaklarımı gerçekten yerden kesmeyi başarmış biri olacaktır. Ben Kova burcuyum ve evlilik düşünen biri değilim. Biraz çılgın, biraz takipçi; Sherlock Holmes gibiyim... Aşık olunca biraz külyutmaz, biraz kendine zarar veren biri oluyorum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Aşıkken Sherlock Holmes gibi oluyorum'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN