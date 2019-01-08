Çolak’a sürpriz doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

Uzun süre yaşadığı İngiltere'den kesin dönüş yapan başarılı iş insanı Nilgün Çolak, Tarabya Oteli'nde bir doğum günü partisi verdi. Dostlarıyla bir araya gelerek hasret gideren Çolak'a doğum günü davetinde ikiz kızları Aleyna ve Alara Çolak da eşlik etti. Aralarında Serap Tibuk ve Günsel Ülkü'nün de olduğu cemiyet hayatından çok sayıda isimin katıldığı doğum günü kutlamasında, arkadaşlarının yaptığı sürpriz ile duygu dolu anlar yaşayan Nilgün Çolak'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Çolak'ın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından eğlence kaldığı yerden devam etti.