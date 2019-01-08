Daha her şey bitmedi Edi

BUGÜN NELER OLDU

Hollywood'un ünlü oyuncusu Eddie Murhpy, geçtiğimiz günlerde 10'uncu çocuğunu kucağına aldı. Dokuz çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sosyal medyada Murphy hakkında bir paylaşım yaparak ona meydan okudu: "Çok kıskandım, bu bir milli duygu. Arkadaşlar destek olun bana. Çünkü dünya sıralamalarında iyi bir yerdeyiz bu konuda. Tanınmış kişiler arasında çocuğu çok olanlardan biriyim. 10'uncuyu yapmış, kıskandım onu şimdi. Dedim ki; ben dokuzdayım ama yarış bitmedi, daha gencim." Yetişip geçeceğim onu."