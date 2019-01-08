Dahi çocuğa memleketinde büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Mozart Ödülü'nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan, Fikret Şeneş'e Saygı Albümü projesinde 'Memleketim' şarkısını seslendirmek için İstanbul'a geldi. Babası, müzik öğretmeni ve kuzeni ile birlikte İstanbul'a gelen Ali İnsan, stüdyoda tek seferde 'Memleketim' şarkısını okuyarak oradaki müzisyenleri şoke etti. 1996 yılında Malatya'dan Almanya'ya göç eden Hüseyin- Gülten İnsan çiftinin oğlu olan Ali İnsan, geçen yıl Almanya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 54. Jugend Muzisiert yarışmasında birinci olmuştu. Çaldığı kemanı ve soprano sesiyle adından söz ettiren İnsan, yarışmada Mozart'ın 'Voi Che Sapete' eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart ödülünü almıştı.