İrem Derici: Geri zekalı mı bu insanlar?

İrem Derici'nin, dansçı Ataberk Özdene ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından, Özdene'nin eski sevgilisi YouTuber Gökçe Yıldırım, Derici hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Özdene'nin kendisini Derici ile aldattığını, bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi.







Bu açıklamanın ardından İrem Derici'den yanıt gecikmedi: "Ben neymişim be abi! Kudretim bir yere kadar arkadaşlar; onu ayırdı, bunun sevgilisini çaldı. Ee yeter... Perakende satış ürünü mü, gerizekalı mı bu insanlar? Ünlü olmak bu denli heves edilecek bir şey değil. Hele ben bunun için hiç doğru bir basamak değilim. Bakın ünlü olunca böyle hedef tahtası oluyorsunuz; vurun popçuya festivali. Hele konuşmayan, susan yapınız varsa, geçmiş olsun. İşimden ve mutluluğumdan başka hiçbir şey umurumda değil benim. Ben kendimi aşırı iyi tanıyorum ve kendime aşığım. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar."

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