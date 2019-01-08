Yusuf Güney sosyal medyada tanıştığı kadını takside darp etti

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Deniz Ç. isimli genç bir kadınla tanıştı. Mesajlaşmanın ardından İstinye'de bir parkta buluşan çift, daha sonra Bebek'te lüks bir kulübe gitti. Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekandan ayrılarak başka bir yere gitmek üzere taksiye bindi. İddiaya göre takside aralarında gece kulübündeki hesap sebebiyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre Güney, genç kadına küfür ve hakaret içeren sözler sarf etti. Bu arada taksiden inmek isteyen kadına, Güney kolundan tutarak engel olmaya çalıştı.