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sosyal medyada tanıştığı kadını takside darp etti

İddiaya göre ile sosyal medyada tanışıp buluştuğu genç kadın arasında ödedikleri hesap yüzünden tartışma çıktı. Takside genç kadını darp ettiği söylenen Güney hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak çift barıştı, genç kadın da şikayetinden vazgeçti.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 09:48
Yusuf Güney sosyal medyada tanıştığı kadını takside darp etti

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Deniz Ç. isimli genç bir kadınla tanıştı. Mesajlaşmanın ardından İstinye'de bir parkta buluşan çift, daha sonra Bebek'te lüks bir kulübe gitti. Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekandan ayrılarak başka bir yere gitmek üzere taksiye bindi. İddiaya göre takside aralarında gece kulübündeki hesap sebebiyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre Güney, genç kadına küfür ve hakaret içeren sözler sarf etti. Bu arada taksiden inmek isteyen kadına, Güney kolundan tutarak engel olmaya çalıştı.

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Yusuf Güney sosyal medyada tanıştığı kadını takside darp etti
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