Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 8 Ocak Salı 2019

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 8 Ocak Salı burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 8 OCAK 2019 SALI

Astrogündem; Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Güneş-Mars 60'lığının yanı sıra Güneş tutulmasının etkisi Ortadoğu'yu bugün hiç gündeme gelmeyen yönü ile gündeme getirebilir. Bugünden itibaren sahneye farklı ülkeler de çıkarken açıklama yapan her siyasi ismin planının farklı olduğunu düşünmemize sebep olacak detaylar öne çıkacak. Birçok ülkenin eş zamanlı siber saldırıya uğradığını duyacağız.

KOÇ: Kendine göre belirlediğin stratejiler seni her zaman bir adım öne taşıyor. Ama bazen aceleciliğin de başına iş açmıyor değil. Özellikle kendi işini kurmayı planlıyorsan, piyasa araştırmasını çok iyi yapmalısın. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, eski sevgilin pişman olduğu ile ilgili mesajlar atabilir. Her ne kadar ilk etapta kafan karışsa da iyi düşünmende fayda var.

BOĞA: Bugün ilişkilerinde zorlanmalar yaşanabilir. Özellikle maddiyata dayalı konularda iletişimde olduğun kişilerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Kolay kolay yılgınlığa uğramayacaksın ama biraz çaba sarf etmen gerekebilir. Sevgilinle yaşadığın sorunları masaya yatırırken, neden sonuç ilişkisi arasındaki dengeyi iyi kurmalısın.