2 bin kişiye Kültür Sanat Kart

BUGÜN NELER OLDU

İKSV, gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Kültür Sanat Kart projesinin üçüncü yılında, kart hediye edilecek üniversiteli sayısını 2 bine çıkardı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle sürdürülen projenin başvuruları, 20 Ocak'a kadar devam edecek. ve müzisyen Erdem Yener'in 2008'de çıkardığı 'Kirli' albümündeki 'Belki' adlı parça, 10 yıl sonra yeni bir düzenlemeyle 'Belki 10' adıyla müzikseverlerle buluştu. Şarkının rap bölümlerini Yener'in yakın dostu Ferman Akgül seslendirdi. Yener, "İnsan olmak arzusu bir güzellemeden ibaret. 10 yıl sonra da aynı ironiyle 'Belki ölmeden insan olunur yine' diyorum" şeklinde konuştu.