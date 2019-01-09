Haberler > Günaydın Haberleri > 2 bin kişiye Kültür Sanat Kart

2 bin kişiye Kültür Sanat Kart

Giriş Tarihi: 9.1.2019
2 bin kişiye Kültür Sanat Kart
İKSV, gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Kültür Sanat Kart projesinin üçüncü yılında, kart hediye edilecek üniversiteli sayısını 2 bine çıkardı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle sürdürülen projenin başvuruları, 20 Ocak'a kadar devam edecek. ve müzisyen Erdem Yener'in 2008'de çıkardığı 'Kirli' albümündeki 'Belki' adlı parça, 10 yıl sonra yeni bir düzenlemeyle 'Belki 10' adıyla müzikseverlerle buluştu. Şarkının rap bölümlerini Yener'in yakın dostu Ferman Akgül seslendirdi. Yener, "İnsan olmak arzusu bir güzellemeden ibaret. 10 yıl sonra da aynı ironiyle 'Belki ölmeden insan olunur yine' diyorum" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 bin kişiye Kültür Sanat Kart
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN