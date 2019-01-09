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1,5 ayda 25 şehirde hayranlarının karışına çıkacak

Son dönemin en çok dinlenen, Youtube’da izlenme sayısı milyonları aşan sanatçı , 1,5 ayda 25 şehri kapsayan ve benzeri olmayan yepyeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor…

Giriş Tarihi: 9.1.2019 11:39
İlyas Yalçıntaş 1,5 ayda 25 şehirde hayranlarının karışına çıkacak

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hayranlarının çağrılarına kayıtsız kalmayan genç sanatçı, yeni albüm öncesi sevilen şarkılarını son yıllarda en çok tercih edilen performans türü haline gelen akustik bir formatta canlı olarak söyleyecek. Hayranları turne boyunca İlyas Yalçıntaş'ı samimi bir ortamda, ilk tanıdıkları gibi kendi gitarından dinleyecekler.

İlk durağı Niğde olacak. Hemen ardından; Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Isparta, Antalya, Burdur, Giresun, Rize, Trabzon, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ordu, Sinop, Samsun, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Batman'ın ardından turnenin son ayağı ise Bitlis. Müzikal kariyerindeki başarı grafiğini zirvede tutan sanatçı, 2019'da yayınlanacak albümünün çalışmalarına da devam ediyor.

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İlyas Yalçıntaş 1,5 ayda 25 şehirde hayranlarının karışına çıkacak
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