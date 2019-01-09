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Yarı yıl tatiline özel indirimler

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Yarı yıl tatiline özel indirimler
KIŞ aylarının kayak ve snowboard sezonu, Turkcell Platinum ile daha keyifli hale geliyor. Turkcell, yarı yıl tatilinde Kartalkaya'ya gidecek aileleri, konforlu ağırlayacak. Platinum müşterileri, Grand Kartal, Kartal Otel Kartalkaya, Dorukkaya Resort ve Kaya Palazzo Resort otellerinde en az iki gecelik konaklamalarında indirim kazanıyor. Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenlerin Platinum uygulamasından alacakları şifre yeterli oluyor. Ayrıca Kartalkaya ve Dorukkaya otellerinde günübirlik kullanımlarda Skipass'ta yüzde 20 indirim avantajı sağlanıyor.
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Yarı yıl tatiline özel indirimler
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