Seren Serengil ile manken Deniz Akkaya arasında sosyal medyada başlayan gerginlik mahkemeye sıçradı. Seren Serengil ile Deniz Akkaya arasındaki sular durulmuyor. Deniz Akkaya ve Seren Serengil arasındaki bu gerginlik mahkemeye sıçradı. Serengil, Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma- koruma kararı aldırdı ve bu kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:21Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 10:24
Seren Serengil ile manken Deniz Akkaya arasında sosyal medyada başlayan gerginlik mahkemeye sıçradı. Seren Serengil ile Deniz Akkaya arasındaki sular durulmuyor.