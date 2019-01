BUGÜN NELER OLDU

GENÇ yetenekler, Pepsi'nin dünyanın 100'den fazla ülkesinde hayata geçirilen yeni platformu For The Love Of It sayesinde, kendi hikayelerini anlatıp sanatlarını paylaşabilecek. Bu platformda müzik endüstrisinin efsane ismi Simon Fuller'in çıkardığı Now United grubu ile özel bir çalışma yapılacak. Yıl boyunca, Now United dünyayı turlarken, grubun hayranları sıradışı deneyimler yaşayacak.