Abdülhamid eserleri kitapta toplandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Sultan II. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği mimari eserlerin anlatıldığı 'İstanbul'un 100 Sultan II. Abdülhamid Eseri' adlı kitabı 'İstanbul'un Yüzleri' serisinden yayınladı. İbrahim Akkurt tarafından hazırlanan 'İstanbul'un 100 Sultan II. Abdülhamid Eseri' adlı kitapta, Sultan II. Abdülhamid'in İstanbul'a kazandırdığı Dârü'l- Kelp, Hamidiye Etfal Hastanesi, Telkihhanei Şahane, Cisr-i Enbubi (Tüp Geçit), Yıldız Sarayı'na Demiryolu Projesi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Kabataş Mekteb-i İdadisi, Aşiret Mekteb- i Hümâyunu, Sağır, Dilsiz ve Âmâ Mektebi, Yıldız Hamidiye Camii, Orhaniye Kışlası gibi birçok önemli eser ve proje hakkında detaylı bilgi ve görseller yer alıyor.