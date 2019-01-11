‘Demet’le barışmamız reklam değil’

BUGÜN NELER OLDU

Hande Yener, önceki akşam Diyarbakır Tren'de sahne aldı. Mekanın açılışını yapan Yener, kırmızı kurdeleyi kestikten sonra sahneye çıkarak kendisini dinlemeye giden hayranlarına güzel bir gece yaşattı. İki saat sahnede kalan şarkıcı, sahne sonrası kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı. Ajda Pekkan'ın 20 yıllık albüm sözleşmesi yapmasıyla ilgili konuşan Yener, "Evet duydum, ben 40 yıla imza atıyorum" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde aylardır küs olduğu Demet Akalın'la barışan Yener, bu konuyla ilgili şöyle konuştu: "En son Demet'le ne olmuştu, ne bitmişti hatırlamıyorum. Barışarak güzel örnek olduk herkese. Ama bizim kavgalarımızın da bir seviyesi vardı acı, tatlı. Şu anda gündeme bakıyorum da, iyiymişiz yani." Yener, Akalın'la barışmasının reklam olduğu iddiasıyla ilgili de "Proje barışması değil; bu kavgaların bedeli reklam değil" diye konuştu.Yeni single çıkaracağını söyleyen Yener, "Kışa bir single yapıyorum, bir tane de yaza. Çok bomba şarkılar. Çok sürpriz bir buluşma da var" dedi.