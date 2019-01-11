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‘Geçmişimi unutun’

Giriş Tarihi: 11.1.2019
‘Geçmişimi unutun’
Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Lindsay Lohan, geçmişte karıştığı olayların unutulmasını istiyor. 2004 tarihli 'Mean Girls' filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan'ın adı; sonraki yıllarda pek çok skandala karışmıştı. Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, sonunda ABD'yi terk edip Dubai'ye yerleşmişti. Altı yıldır hiçbir filmde rol almayan oyuncu "İnsanların beni yanlış tanıdığını düşünüyorum ve bu çok acıklı. Geçmişimi eleştirmeyi bırakın. Şimdi her şey çok farklı" diye konuştu.
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‘Geçmişimi unutun’
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