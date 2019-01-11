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Hemşehrilerine özel mağaza açtı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Hemşehrilerine özel mağaza açtı
Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, markalaşma yolunda ilerliyor. Kıbrıslı modacı, birçok şehirde açmış olduğu mağazalar zincirine Kıbrıs'taki yeni mağazasını ekledi. Tasarımcı, istanbul ve Ankara ile birlikte beşinci mağazasını açmış oldu. Abiye ve günlük hazır giyim ürünlerin satıldığı mağaza, Kıbrıs'ta modaya yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Mağazanın açılışına, tasarımcının ailesiyle birlikte dedesi Raşit Bağzıbağlı da katıldı. Açılışı aynı ismi paylaştığı dedesinin doğum gününde yapan ünlü modacının bu hareketi, yakın çevresi tarafından takdir topladı.
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Hemşehrilerine özel mağaza açtı
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