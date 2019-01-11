Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 11 Ocak Cuma 2019

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 11 Ocak Cuma burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 11 OCAK CUMA 2019

Astrogündem; Güneş-Plüton kavuşumu markalarıyla devleşen kişileri hedef alıyor. Aynı sektördeki firmalar birbirleriyle olan rekabetlerini açıkça ortaya koyarken, gövde gösterilerine şahit olabiliriz. Medyadaki büyük değişiklikler bu günden sonra başlıyor. Teknoloji ile başımızın dertte olacağı bugün devletler tarafından belli başlı kısıtlamalar yeni bir mücadelenin fitilini ateşleyebilir.

KOÇ: Bugün akıl almak değil aslında fikirleri paylaşmak günü. Önemli bir toplantı ya da organizasyon için hazırlık yapman gerekebilir. Düşüncelerin ile tavırların bir olması iş yerinde takdir toplamana neden oluyor. Bununla birlikte seni suiistimal eden insanlara mesafe koyuyorsun. İyilikten maraz doğar bunun için demişler. Bazı tartışmalar sayesinde gerçekler ortaya çıkabilir.

BOĞA: Bugün planlarınla ilgili sana fikirleriyle destek vermek isteyen yakınlarının söylemlerine kayıtsız kalmayacaksın. Seni asıl mutlu eden, sevgilinin cesaret isteyen konularda sana verdiği destek. Çok daha sağlam adımlarla ilerlediğini hissetmek, seni oldukça mutlu edecek. Sevdiğin insan cesaretini ve tutkularını körükleyecek.

İKİZLER: Düşüncelerin oldukça yapıcı ve yaratıcı bir güne merhaba dedin. Ancak bir yandan da bugünlerde kendini çok eleştiriyorsun. Detaylar önem kazanabilir ancak önemli olan fırsatlarını değerlendirmek olacak. Özgün fikirlerin sayesinde kariyerinde güzel bir iz bırakıyorsun. Bugün hiçbir şey seni sinirlendiremeyecek.